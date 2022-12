La comunitat marroquina de Solsona, il·lusionada amb el Mundial de Futbol

Foto: Ramón Estany

Recordem altres celebracions de futbol que han tingut lloc a Solsona

Pocs aconteixements desperten tant l'interès arreu del món, com un Mundial de futbol, i el de Catar no és cap excepció. Afeccionats de tots els països es congreguen davant els televisors per seguir els partits, i cada victòria i pas a una nova eliminatòria es celebra amb alegria.com a primera de grup en imposar-se al Canadà (1-2), la setmana passada. El combinat nord-africà superava així la fase de grups i jugaria uns vuitens per segona vegada a la seva història.Aquest resultat va propiciar que se sentissin per Solsona cotxes fent sonar la botzina, senyal inequívoc de que l'aficció marroquina vaaquest triomf. També es van poder veure alguns grups de joves lluint la bandera del Marroc, una bandera, que segurament exhibiran aquesta tarda, durant el partit que han de disputar contra la selecció d'Espanya. Caldrà veure si en cas de victòria davant la Roja, sortiran a celebrar-ho amb més alegria encara.