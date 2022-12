Bolca un camió carregat de pèl·let a Oliana

Aquest dilluns 5 de desembre, a les 10.19 hores ha tingut lloc un accident a la C-14 a l'alçada del terme municipal d'Oliana que ha causatdurant cinc hores, justament en un dia de circulació intensa per ser l'operació sortida del pont de la Constitució.Un camió carregat de pèl·leti el vehicle de gran tonatge ha quedat bolcat ocupant un dels carrils, el que ha obligat donar pas alternatiu a la circulació fins passades les tres de la tarda. Els conductors dels vehicles, dos homes dels quals de moment se'n desconeix la nacionalitat, han resultat, essent traslladat a l'Hospital de La Seu, segons informen els bombers de la Generalitat.Els bombers hi han estat treballant durant el matí al lloc dels fets per laque s'ha produït al moment de l'accident i a l'espera de l'arribada de la grua per treure el camió accidentat de la calçada. L'operatiu per aixecar el vehicle de gran tonatge i retirar-lo de la carretera s'ha iniciat poc abans de les dues de la tarda. Els bombers han supervisat la retirada ja que temien que en tornar-lo a posar en vertical es podia produir una altra fuita de combustible. El trànsit s'ha normalitzat cap a dos quarts de quatre de la tarda.El sinistre ha provocat retencions en la carretera d'accés a Andorra, on s'hi ha habilitat el pas alternatiu des de les 11.50 hores, després d'estar inicialment tancada uns minuts.