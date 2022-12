Les 258 masies del Vinyet ja tenen disponibles a l’ajuntament de Solsona els codis de geolocalització

A partir d’avui el veïnat delpot passar a recollir a l’el codi Masies 112 , que facilitarà la localització de casa seva als serveis d’emergència en cas d’una urgència. El format del codi és, que recorda el telèfon d’emergències, el nom de la masia, el municipi i el codi identificador. A la capital de comarca es lliuraran un total deA final de novembre, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elenea, va fer el lliurament d’aquests codis als ajuntaments de la comarca. Va culminar, així, un projecte que ha suposat uns quants mesos de treball transversal entre el Departament d’Interior, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consell Comarcal del Solsonès i els consistoris. Elssón una eina per tal de localitzar els veïns de les àrees disseminades amb la màxima precisió tant per a emergències sanitàries com de protecció civil.L’horari de l’OAC de l’Ajuntament de Solsona