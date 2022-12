Una màgica encesa de l'arbre de la Plaça Major dona el tret de sortida al Nadal solsoní

Guanyador del concurs del conte de Nadal Foto: Ramón Estany

La Samantha, a l'estand que tnia a la Fira del Tió Foto: Ramón Estany

La Nira i el Roger recollint el premi del concurs de buscar tions Foto: Ramón Estany

El Xavier recollint un dels premis del concurs de buscar tions Foto: Ramón Estany

Amb un espectacle de dansa al ritme de la tonada musical de la popular cançó nadalenca de la, el dissabte passat, a quarts de 7 de la tarda, es van encendre, així com tota la resta de l'enllumenat nadalenc de la ciutat.És un dels moments més esperats de la Fira del Tió , que va estar precedit pel lliurament de premis dels concursos de la Fira, uns concursos, especialment adreçats al públic infantil.Van presidir l'entrega de premis, l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i el director de Solsonès Fires, Joan Codina.El primer premi lliurat va ser el del, que ja ha arribat a la 5a. edició, i en el qual han participat 25 obres d'alumnes de 4t, 5è i 6è de primària d eles escoles de la comarca. El jurat ha estat format per una representant de la Biblioteca de Solsona, una representant del Consorci per la Normalització Lingüística, un representant del Consell d'Infants de Solsona i membres de l'organització de la Fira. El premi, un lot de productes de la comarca i l'edició il·lustrada del conte, que es regalava a l'estand de la Creu Roja amb cada aportació de joguines solidàries, ha estat per "Un tió diferent", de Ferràn Cases Pérez, de l'Escola Setelsis.Val a dir que la il·lustració del conte ha estat enguany encarregada a la jove artista de la, Samantha Baldaccini.El següent premi va ser l'agraïment a les famílies que col·laboren deixant el seu tió familiar per l'exposició de la Fira. Del sorteig entre totes les famílies, a una li va correspondre un lot de productes, i l'afortunada va ser per al Pla de Clarà.I finalment, es van lliurar els premis del concurs de buscar tions. Enguany, s'havia de trobar tres botigues que havien posat el tió a l'aparador, i identificar una figureta amagada de Playmobil que representava el Pare Noel.Els infants afortunats van ser la Nira Canals Arce, el Roger Canals Arce i el Xavier Biols.