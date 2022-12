El Solsonès espera un pont «fluix»

El sector turístic espera millors ocupacions en el segon cap de setmana i confien que hi hagi reserves d’última hora

Catalunya encara un més fluix que el del 2021 , amb. Els festius coincideixen en dimarts i dijous, fet que no propicia les reserves i l'absència de restriccions afavoreix el turisme internacional. Tot i que a peu de pistes hi pot haver plena ocupació a finals de setmana, la manca de neu respecte a altres anys beneficia les zones d'interior. Osona destaca amb ple absolut; mentre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i l'Ebre l'ocupació no supera el 70%, un fet "desconcertant" pel sector. A Girona, les perspectives per la segona setmana de pont són millors, del 80%, sobretot a les destinacions de muntanya. A la costa barcelonina les reserves són aproximadament del 50%.Els apartaments i hotels que compten amb l’ocupació més baixa esperen que les destinacions s’omplin amb visitants puntuals i apunten que. En aquest pont llarg, que van del dissabte 3 i fins al diumenge 11 de desembre, la majoria de clients seran nacionals, de la resta de l’Estat i de França. D'altra banda, l'increment de costos ha comportat una lleugera pujada de preus en els allotjaments si bé no s'ha repercutit completament.Les estacions d'esquí alpí dePer la seva banda, les de nòrdic encetaran temporada el dissabte 3 amb oferta de neu i usos turístics. Durant aquests nou dies, els complexos hivernals lleidatans esperen vendre uns 90.000 forfets, sempre i quan les condicions meteorològiques i d'innivació ho permetin. Pel que fa a la resta d'indrets turístics de la demarcació de Lleida sense estacions d'esquí, s'espera també una bona ocupació, especialment durant el segon tram del pont, segons el Patronat de Turisme.A la Catalunya Central hi haurà contrastos per zones. Des de Turisme Rural Associació del Solsonès , calculen que l'ocupació és "fluixa" i rondarà entorn del 50% de mitjana. Per contra, les cases que estan a prop de les pistes d'esquí "estaran més plenes". "Últimament, quan els ponts són llargs, costen molt d'omplir o també es fan viatges més llargs", explica a l'ACN la seva presidenta,. Aquesta és una tendència que ja els ve passant fa uns anys, com també el fet queL'encariment de preus i de les hipoteques també creu que els haurà anat en contra, si bé. El mateix ha passat al Berguedà, una de les comarques amb més oferta de turisme rural. L'ocupació en aquesta comarca s'ha repartit entre els dos ponts i és del 56% durant la primera part i del 60% durant la segona.En canvi, on tenen clar que tindran un ple absolut és a Osona, on se celebraran dos esdeveniments tradicionals i multitudinaris: la Fira de l'Avet d'Espinelves i el Mercat Medieval de Vic. "No tenim dades però les sensacions son molt bones, tothom diu que faran el ple", explica el gerent de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona, Antoni Dinarès.