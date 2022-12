Com s'ho fan els lladres per robar en domicilis i consells a tenir en compte

Els robatoris a domicilis sóni els lladres tenen més estona per poder planificar i executar l'entrada a pisos i cases. Si a això sumem que aquests dies de finals d'any, aprofitant els festius, la gent surt alguns dies de casa, (trobades familiars, esquiar, allotjaments turístics, Cap d'Any) és quan no cal abaixar la guàrdia si volem evitar que ens entrin a robar. Però quins són els mecanismes que fan servir habitualment els lladres per entrar als domicilis?Des de Mossos a Solsona , ens recorden que hi ha diversos mètodes que s'utilitzen i cal estar alerta per detectar-los, així com uns consells senzills, per complicar-los-hi la feina.

Domicilis segurs by naciodigital on Scribd