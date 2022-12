El pastisser d'Oliana Eduard Romero rep el diploma de mestre artesà alimentari

ha rebut aquesta setmana el diploma de mestre artesà alimentari . El reconeixement, que també s'ha lliurat a 50 artesans més d'arreu de Catalunya, ha tingut en compte els mèrits de creativitat i coneixement en el camp de l'artesania alimentària, a més del fet d'haver exercit durant més de 15 anys i tenir el carnet que l'acredita com a artesà. El lliurament del títol s'ha dut a terme aquesta setmana passada en un acte presidit per la consellera, Teresa Jordà, a l’Auditori de l’ONCE, de BarcelonaEn el decurs de l’acte,. Per oficis els diplomes corresponen a 21 forners, 14 pastissers, 11 carnissers-cansaladers-xarcuters, 4 xurrers i 3 formatgers. Els diplomes, que no tenen dotació econòmica, es concedeixen a artesans alimentaris que tinguin una experiència mínima de 15 anys i mèrits rellevants de creativitat, coneixements i divulgació.Es tracta d'un, domini tècnic i mèrits en la pràctica d’un ofici relacionat amb l’artesania alimentària. El diploma té per objectiu el foment dels valors econòmics, culturals i socials d’activitat a Catalunya i contribuir a la preservació i la revaloració de les petites empreses familiars que elaboren productes agroalimentaris.La consellera acompanyada pel secretari d'Alimentació,, i el director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia,, va destacar la importància d’aquests guardons: “Any rere any es fa evident la vitalitat de l’artesania alimentària catalana. La cultura i el grau de desenvolupament d’un país estan lligats a la creativitat, la imaginació i la capacitat de treballar bé, i d’adaptar-se a les noves demandes necessitats”.