La Fira anirà acompanyada de diverses propostes infantils, lúdiques, culturals, gastronòmiques i formatives.

Enguany la fira se celebrarà per primer cop al Pati de la Casa Gran del Miracle

(el Solsonès), trobada festiva que tindrà lloc a lael dimarts, dia 6 de desembre, i que aplegarài una desena d’activitats paral·leles. Els expositors, procedents de micropobles del Solsonès, l’Alt Urgell i les Garrigues, oferiran diversos productes alimentaris de proximitat (formatges, embotits, trumfos d’Odèn, oli, pa, coques, mel, sake, vins i cerveses, entre altres) i també de tipus artesanal (decoracions nadalenques, creacions de patchwork).Enguany la fira se celebrarà per primer cop al Pati de la Casa Gran del Miracle (al costat de l’escala renaixentista), i anirà acompanyada de diverses propostes infantils, lúdiques, culturals, gastronòmiques i formatives.Entre les activitats programades per a dimarts, destaca el taller de micropobles per a la mainada (11 h), la xerrada sobre les possibilitats de la viticultura als micropobles, a càrrec del viticultor Jordi Molner, el taller de degustació de cervesa Torrent (amb la presentació d’aquesta beguda, història, elaboració, característiques, tipus, fases de la degustació i virtuts i defectes) i lade l'artista Sylvia Tua , pintora, activista i defensora dels Drets Humans (17 h).A més, de 12 a 14.00 h i de 18. a 19.00 h hi hauràa l'estil rinerenc i durant tota la jornada hi haurà portes obertes a la cuina, quadra i foc de rotllo de la Casa Gran (espais recentment consolidats i museïtzats), a l', a l'Espai Barroc i a l'Espai Natura, a més de visites guiades a l'exposició "Intimitats al descobert".Prèviament, el dissabte 3 de desembre, a les 17 h, tindrà lloc un, explica que la fira “és un aperitiu festiu previ al Nadal en el que els productors artesanals dels micropobles poden promocionar i vendre les seves elaboracions”, alhora que els visitants “poden adquirir productes de qualitat i de proximitat al mateix temps que coneixen aquest magnífic conjunt arquitectònic que és el Santuari del Miracle”.Solà recorda que aquesta Fira de Nadal “constitueix la primera ocasió en les que s’obriran al públic, a més de les sales habituals, tres espais de gran interès de la Casa Gran recentment remodelats i museïtzats, com són la cuina, el foc de rotllo i les quadres, fet que aporta un valor afegit important a la fira”.