​Èxit de participació a les dues jornades Healthy Communities a Cardona

gestió d’estrès i benestar emocional a través de la psicòloga Natalia Montilla Foto: Fundació SHE

Jornada del dissabte 19 de novembre

Demostració culinària Foto: Fundació SHE

Demostració culinària (“showcooking”) d’un menú saludable Foto: Fundació SHE

Jornada del dijous 24 de novembre

Xerrada de Control de Tensió arterial Foto: Fundació SHE

Públic assistent a les xerrades a l'Auditori Valentí Fuster Foto: Fundació SHE

A la Sala de les Voltes on tots els assistents van tastar un aperitiu saludable de la mà de la Cuina del Ganxet Foto: Fundació SHE

Cardona ha acollit dues jornades farcides d'actes amb motiu del programa Healthy Communities . La majoria d’assistents han estat participants del programa que es troba a la, una etapa on els participants ja tenen lesgràcies als les sessions formatives online i presencials o a través d’aquestes jornades.han estat algunes de les temàtiques que s’han tractat durant aquesta fase deen cada camp. L’objectiu de les jornades ha estat atraure al màxim de participants possibles. “Amb la celebració d’aquests dos actes, juntament amb alguns tallers restants al mes de gener, posem fi a una etapa i encarem la una nova fase del projecte: els grups d’ajuda mútua i els pròxims mesuraments de salut a finals de 2023.” declara l’equip de Healthy Communties.Aquesta jornada es va iniciar a l’Auditori Valentí Fuster amb laa càrrec del Dr. Iñaki Marina, un gran comunicador que va deixar petjada en tots els assistents a l’acte. Tot seguit, la jornada va continuar a la Plaça de la Fira amb quelcom més lúdic: laa càrrec del jove cuiner cardoníi amb la col·laboració d’, nutricionista i part de l’equip de la Fundació SHE El Ramon va demostrar com cuinar un menú saludable de la manera més deliciosa i atractiva possible. També va donar alguns consells sobre tècniques culinàries, tractament de producte i noves idees de cuina saludable. Per altra banda, l’Alba va proporcionar algunes recomanacions sobre alimentació saludable i consells per introduir-la en el dia a dia. Durant el showcooking, els assistents van poder: un primer plat de puré de mongetes amb verdures saltejades i caldo vegetal, un segon plat de pollastre rostit, moniato i amanida d’herbes i uns postres de carbassa, cafè i taronja.Aquesta vegada la jornada es va iniciar a l’amb el taller de la, qui va parlar sobre el control de la tensió arterial. Va donar algunes pinzellades sobre les patologies que existeixen i d’on sorgeixen, com tenir-les controlades i com mesurar-se correctament la tensió a casa.Després, cada especialista de l’equip de Healthy Communities va donar una sèrie de consells generals de salut sobre algunes de les temàtiques del programa. Alimentació saludable a càrrec de la nutricionistaPer acabar, el públic de l’Auditori va poder gaudir de l’, que amb el seu art van animar a tothom a picar de mans.L’última part del concert la van fer a la Sala de les Voltes on tots els assistents van tastar un aperitiu saludable de la mà de la Cuina del Ganxet . La Fundació SHE vol fer un fort agraïment a tots els assistents i agents col·laboradors implicats en aquestes jornada.