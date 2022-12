​La SOLSTAC22 ha tornat amb forces renovades i perspectiva de gènere

Després de 2 anys interromputs per la pandèmia, aquest dissabte passat la SOLSTAC22 es va tornar a celebrar amb una alta participació i cobrint totes les expectatives que des de l’organització s’havien fixat.El professorat, alumnat, i famílies que el passat dissabte 26 de novembre van assistir a Centre cívic Xavier Jounou de Solsona a la, van poder gaudir d’un programa molt variat i interessant, que contava amb una àmplia oferta d’activitats que enguany tenien com a denominador comú la mirada en clau de gènere. Concretament i després d’un breu parlament de benvinguda deLocal, va començar tot seguit la ponència sobre el “Pla Digital d’Educació de Catalunya: Balanç i perspectives de futur” a càrrec de Roser Cussó i Pepi Garrote () on se’ns va donar alguna .En acabat van arribar els tallers pràctics, que com sempre van ser l’activitat de la Jornada que va generar major expectació. Enguany se’n van realitzar 5:● “Juguem? Jocs de Taula de pensament computacional” de Mireia Alba de l’ESC Albert Vives de la Seu d’Urgell per majors de 8 anys.● “Robòtica amb Micro:bit”, a càrrec de Carolina Crespo i Imma Cases ambaixadores STEAMcat● “Let's Go Engineering - Scape Room Digital”(A partir de 10 anys), a càrrec de Gisela Flotats i Raquel Freixes del programa Let’s go engineering d’Schneider.● “Creacions artístiques, llum, so i ArduinoBlocks”, a càrrec de Tanit Arjona de l’equip de Robolot team i Innova didàctic.● “Enginy Sensorial amb perspectiva de gènere!” Taller infantil de 6 a 14 anys a càrrec de Anna Serra Feixas d’AprentikSeguidament es va donar pas a la presentació d’exemples de bones pràctiques per part de l’alumnat dels centres educatius de la comarca. En particular:Treballem amb SCRATCH - El gat feliç de Núria Albets, Pau Roures, Quim Xandri i Bibiana Garriga (6è de primària)Entrenador de bàsquet amb arduino de Miquel Magin, Mercè Cardona i Unai Rodríguez (4t ESO) i Radiació solar aplicada a la salut de Clara Clotet (TR 1r BAT)Presentació infraestructura de xarxa: Oriol Vitutia, Roger Bajona, Kassim Fofana i Edson Palomares (Cicles formatius de Grau mitjà de Sistemes informàtics i xarxes)Al final de la jornada l’de l’ Associació Young IT Girls van moderar una dinàmica participativa ”L’Educació, la Tecnologia i el Gènere” que va despertar un interessant debat entre els assistents.A més, durant tota la SOLSTAC22 també es va poder va oferir una“La Tecnologia i el món digital amb mirada coeducativa” amb la col·laboració de la Biblioteca Carles Morató, i un sorteig final i una visita guiada a les instal.lacions del FABLAB de Solsona per gentilesa de KLAAB En resum, torna la SOLSTACal mateix temps que la intenció de despertar i fomentar les vocacions tecnològico-digitals entre l’alumnat de la comarca.Informació detallada de la jornada: http://www.solstac.cat