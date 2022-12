Reviu i gaudeix del darrer concert d'Eduard Gener al Teatre Comarcal de Solsona

Un moment del concert Foto: Ramón Estany

Andreu Moreno, bateria i Toni Vilaprinyó, baix Foto: Ramón Estany

Des d'aquest 1 de desembre podem tornar a gaudir de l’estrena del concert de presentació al Teatre Comarcal de Solsona del darrer disc d'Eduard Gener , al seu canal de youtube.Aquell dia, passades les 9 i davant d’una audiència fidel i respectable,, arrencava el darrer projecte musical d’Eduard Gener, Swing de comarques. Acompanyat pel baterista habitual, Andreu Moreno, amb Montserrat Isanta als cors i estrenant-se com a baixista l’igualadí Toni Vilaprinyó.Tal com explica el mateix Eduard Gener a la nota de premsa que ha difòs, "el públic va aplaudir amb entusiasme així com nosaltres vam fer un concert rellevant, tot i ser una estrena, i tot i els nervis i el fet d’anar amb les cançons poc rodades".Gener destaca que "el directe que veureu és el reflex d’un moment i d’una època iniciada amb Enyoro el teu amor tan dolç i que desemboca ara amb aquest disc orgànic i més jazzer que és Swing de comarques. Produccions sòbries, molt tocades i realistes, sense guitarres i molt més específiques en gènere negre que les primers produccions (Les Avingudes, Diumenge o Vitamina D) de tall més poper."Aquest directe és gràcies als següents treballadors de la cultura:Andreu Moreno, bateriaToni Vilaprinyó, baixMontserrat Isanta, corsEduard Gener, piano i veu, mescla i màsterSara Reig, llumsJosep Colell, soAlbert Bajona, soSergi Estany, càmeraArnau Abella, càmera i realitzacióErika Escudero, dissenyAmb el suport de l’Ajuntament de Solsona.Finalment, Gener comenta que "si voleu retribuir quelcom per disposar gratuïtament d’aquest contingut, perquè us ha agradat i perquè aquest projecte segueixi podent-se gestionar, ho podeu fer adquirint qualsevol dels discos/productes de la botiga d’Eduard Gener".En especial ens brinda una oferta de nadal única: el CD Vitamina D a preu de cost pràcticament. El darrer disc editat per mitjà d’una discogràfica, del qual en sobren encara varis exemplars que, el músic necessita alliberar-se’n totalment per completar, sense deutes, "la noble gesta de la Llibertat Artística". És l’única obra que no ha quedat exhaurida encara, doncs no es tornaran a editar nous discos mai més i ja només queden exemplars de Vitamina D.