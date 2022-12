​Les esteles i menhirs del Solsonès retornen al seu emplaçament original després de ser restaurats

L'estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu de Riner traslladant-la al seu emplaçament a la natura Foto: Mar Martí

Riner - Els monuments megalítics del Solsonès han començat a retornar al seu emplaçament original. L'any 2018 es va decidir retirar sis esteles i estàtues-menhir del seu lloc d'origen per restaurar-los . Durant quatre anys s'han conservat al Miracle on s'ha pogut revertir la degradació que patien, tant a nivell d'estructura com de decoracions. Els treballs també han permès descobrir nous gravats. Entre aquest dijous i divendres es traslladaran l', l'i l'. Els tres elements restants es traslladaran el 2023. Els experts estan estudiant quins elements de protecció es poden posar per evitar la degradació. El novembre de 2018 es va dur a terme el trasllat de sis esteles i menhirs situades en diferents punts del Solsonès per ser restaurades i estudiades dins del projecte 'Gegants Immortals', impulsat pel Museu Diocesà de Solsona. Els monuments es van dipositar en un espai especialment condicionat al Santuari del Miracle (Riner) per ser restaurats i estudiats. El fet d'estar ubicats a la intempèrie havia provocat el seu deteriorament i pèrdua d'informació valuosa que tenien impresa en forma de gravats i decoracions a les seves superfícies.El conservador dels monuments,, ha explicat a l'ACN que els menhirs es van retirar, principalment, perquè tenien una capa de "colonització biològica" molt important. "Havien crescut líquens i altres tipus de microorganismes a tota la superfície dels menhirs amb uns gruixos que arribaven al mig centímetre", detalla. El conservador assegura que aquesta capa. A més, els monuments també tenien esquerdes i zones fracturades. "Tots aquests indicadors ens portaven a recomanar una intervenció per restaurar i estabilitzar aquests elements i facilitar-ne l'estudi", conclou Barberà.[H2]Un trasllat "a mida" per retornar-les al seu emplaçament original[H2]Una empresa especialitzada ha estat l'encarregada de fer el trasllat dels monuments al seu emplaçament original. De fet,. El conservador de les peces detalla que es tracta d'elements que poden pesar fins a 2.000 quilos i, per tant, molt difícils de manipular. Per això, creu que la decisió de traslladar-los al Miracle va ser encertada per poder dur a terme el procés de restauració amb condicions.Sobre el seu retorn als emplaçaments on es trobaven, Barberà destaca lai subratlla que l'única eina viable és "que la gent autòctona apreciï el seu patrimoni". En aquest sentit, apel·la a l'educació de la gent i dels visitants com a mesura més efectiva.De la seva banda, la directora tècnica del Museu de Solsona , ha explicat que "tornar-les a la intempèrie no és l'opció més senzilla perquè tornaran a patir". En tot cas, Fàbrega vol que, des del Museu, es coordini. En aquest sentit, ha explicat que s'intentarà fer una ruta de menhirs perquè la gent i la ciutadania els pugui conèixer.[H2]Importància de les estàtues[H2]Les estàtues-menhirs del Solsonès constitueixen. Des dels Serveis Territorials de Cultura de la Catalunya Central, el seu director, Francesc Serra, destaca que són peces amb gravats., ha subratllat.En la mateixa línia s'ha manifestat, del Consell Comarcal del Solsonès, qui ha afegit que la gent del territori sent molt d'orgull per les peces, però ha destacat la: "En una comarca tan extensa i amb tan poca població, és molt patrimoni per molt poques persones encarregades de mantenir-lo".