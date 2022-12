un grup de "joves", prop de 50, van aplegar-se per celebrar que aquest any ja en tindran 50.I amb el denominador comú d'haver nascut l', van fer-la grossa. Primer, amb un sopar alde Solsona. La festa va continuar a l'emblemàticfins altes hores de la matinada, on van recordar vells temps i la música de la seva època.