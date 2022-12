Amisol celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat obrint les portes de la nova llar-residència «La Caseta»

Llegats i herències solidaris

El llegat solidari és un tipus de successió que consisteix en donar una part concreta de l'herència en forma d’immobles o diners a una entitat sense ànim de lucre. L'herència solidària consisteix en donar a una entitat sense ànim de lucre la totalitat de les propietats, béns i obligacions.



El document per formalitzar aquest llegat o herència solidaris és el testament solidari, que garanteix que els béns afectats compleixin la finalitat que la persona desitja. Aquest testament és flexible i no perjudica a la legítima de les persones hereves forçoses.



L'Amisol , com a associació sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública, no està subjecte a l'impost de successions, i en conseqüència, la totalitat del llegat o herència solidària anirà destinada a la finalitat escollida per la persona donant.

les persones que resideixen a la llar-residència “La Caseta” ensenyaran casa seva a tothom qui tingui ganes de conèixer-la. Aquesta llar residència, que ocupa l’antic edifici on vivien les monges que s’ocupaven del servei del Seminari , va ser habilitada l’any 2020 per donar resposta a la necessitat de disposar de més places d’aquest servei residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca.Seguidament, a les 12:30h i davant de la mateixa Llar-residència, es farà un, que va deixar part de la seva herència a l’Amisol per ajudar a finançar les obres necessàries per l’habilitació de l’edifici. També s’ha comptat amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya Per cloure la celebració, es llegirà elque, amb el lema “Volem i podem treballar” reivindica aquest dret de les persones amb discapacitat. Finalment, s’oferirà un petit refrigeri a les persones assistents.Tothom qui vingui a visitar-nos també podrà gaudir de les, que tindrà lloc el mateix dia 3 de desembre entre les 10h i les 20h, al voltant de la Plaça Major, i on s’hi podrà trobar una parada de l’Amisol amb articles preparats des de l’entitat, com els tradicionals productes de feltre o les construccions de fusta.