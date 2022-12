El bestiari popular de Solsona, vist per l'artista solsoní Aleix Albareda

Sorteig

Nom i cognoms: Edat: Telèfon de contacte: Població:

Normes del sorteig

L'artista solsoní Aleix Albareda ens presenta aquest Nadal lesa partir dels originals pintats el 2021, a la col·leccióEs tracta de cromolitografies sobre paper MunKen Pure de 300gr. 33x36cm.Totes numerades i signades, que estan a la venta a un preu de 40 euros.I si voleu aconseguir-ne una de franc per gentilesa de l'Aleix Albareda, només cal que participeu al sorteig omplint les vostres dades al formulari del final d'aquesta notícia. Teniu temps fins el dimecres 7 de desembre a les 12 del migdia.es posarà en contacte amb el guanyador/a per fer arribar el premi.- Per participar al sorteig cal identificar-se amb nom, cognoms, mòbil de contacte, correu electrònic i indicar la població de residència.- El termini per participar al sorteig- Un cop fet el sorteig, Nació Solsona contactarà per telèfon amb el guanyador. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.