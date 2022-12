Ja es pot consultar en format digital l’agenda de Nadal de Solsona amb una portada de Sofiya Kulyk

Des d’avui es pot consultar en línia aquí l’agenda de Nadal de Solsona , editada per la regidoria de Cultura.guanyadora del vintè Concurs de postals de Nadal. Aquesta publicació recull una quarantena llarga d’activitats organitzades a Solsona per institucions i entitats des del 8 de desembre fins a mitjan gener. Autora del disseny gràfic de la darrera Festa Major, Sofiya Kulyk ha tornat a imposar-se en aquest concurs sobre les altres quatre propostes amb una il·lustració digital, d’acord amb el, jurat d’aquesta edició. El seu disseny arribarà a totes les llars solsonines amb la postal de Nadal que s’enviarà les properes setmanes.Audicions nadalenques, representacions dels Pastorets, projeccions, el trenet de Nadal, festivals, tallers, espectacles familiars, la visita dels patges, entre d’altres, farceixen l’agenda programada a la capital del Solsonès per festes.