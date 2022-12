​Núria Navarro participa a l’Alt Rendiment Català de patinatge

El Solsona Patí Club, una vegada més, té el privilegi d’haver tingut seleccionada a la nostra patinadoraa la categoria Júnior, acompanyada de la seva entrenadora Ester Fornell.Ambdues van estar treballant des de primera hora del matí fins a última del vespre amb sessions de psicologia, preparació física, valoració deper una jutge nacional/internacional, i doble sessió de treball de salts, cabrioles i transicions.Va ser un treball dur i cansat però productiu, destacant-nos la bona feina que s’està realitzant al Solsona Patí Club i destacant també l’excel·lent treball de la nostra patinadora Núria Navarro i del seu equip tècnic capitanejat per Ester Fornell.Dia rere dia el patinatge català felicita al Solsona Patí Club per l’evolució contínua que estan fent tots els nostres patinadors i ens encoratja a seguir per aquest bon camí, sent una entitat referència dins la Catalunya Central i això ens anima a seguir formant amb serietat, rigor, respecte i diversió en un esport tant tècnic i complert en l’àmbit físic.Moltísimes felicitats Núria i segueix per aquest bon camí !