Les dades mostren un retrocés

La tendència a l'alça de casos dei d'altres, com la grip i el virus respiratori sincitial (VRS) que causa la bronquiolitis, han portat la Fundació Althaia a prendre de nou mesures perals centres de la institució, tal com marca el protocol establert. L'objectiu és, garantir lai evitar possiblesPer això, a partir d'aquest dijous, 1 de desembre, es tornarà a restringir l'horari d'a les plantes d'hospitalització convencional de l', que només podran tenir un sol acompanyant de 8.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. En cap cas no estan autoritzades lesa cap àrea d'Althaia. Pel que fa ai aels pacients només poden accedir al centre amb un acompanyant.Totes les persones que accedeixin a un dels centres d'Althaia cal que portin, que no sigui de roba, anar sense guants, rentar-se les mans amb, a l'entrar i al sortir, i mantenir la distància de seguretat. A l'interior de les habitacions cal que els acompanyants portin sempre la mascareta quirúrgica, igual que els pacients si el seu estat els ho permet.Des de la institució també es recomana que els acompanyants que accedeixen als centres d'Althaia tinguin la. D'altra banda, es demana a les persones que puguin tenir algun símptoma respiratori o de febrícula que s'abstinguin d'acudir als centres de la institució.Amb aquestes mesures de prevenció i l'aplicació de la normativa d'accés a les instal·lacions per part d'usuaris i familiars, Althaia vol garantir elalhora que es minimitza el risc que els pacients es contagiïn. Cal tenir present que es tracta de persones vulnerables, moltes d'elles amb eli amb un risc molt alt de complicacions greus.La institució demana que tothom compleixi les mesures indicades ja que un bon seguiment evita brots intrahospitalaris, que podrien posar en perill la vida dels pacients i comprometre la capacitat delper donar una resposta adequada a les persones que requereixen atenció mèdica.La millora de la situació epidemiològica i la reducció de casos que es va començar a produir abans de l'estiu va fer que Althaia, seguint el seu protocol d'accessibilitat,d'acompanyament en els pacients ingressats a mitjan mes de juny. Amb l'empitjorament detectat, el protocol determina que cal tornar a restringir l'accés.Actualment hi ha 24 pacients ingressats amb Covid a l'Hospital Sant Joan de Déu, dos dels quals són a l'