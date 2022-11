​Sant Climenç ha celebrat la Festa de l'All i Oli de Codony

Un any més, Sant Climenç en honor al seu patró, ha organitzat un sopar popular on l’estrella és l’all i oli de codony.Tots els veïns/es del municipi són convidats amb la condició que cada casa ha de portar el seu all i oli, així entren en el concurs que tres mestres catadors jutgen quin és el millor del municipi.Seguidament es va gaudir d’un bon sopar amb mongetes, botifarra, cansalada i arengades.Després es va acabar la festa amb una bona sobretaula, xerinola i trobada de veïns/es tot explicant les seves batalletes.