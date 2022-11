​Llum verda a les multes als propietaris de gossos que no duguin bosses i una ampolla d’aigua

El Ple de l’Ajuntament de Solsona va donar llum verda, la setmana passada, a laper tal d’obligar els propietaris de gossos a dur bosses per recollir-ne els excrements i una ampolla d’aigua per diluir-ne les miccions quan els treguin a passejar.L’alcaldessa,, va recordar que la ciutat té una problemàtica amb la proliferació dels excrements i orins canins, motiu pel qual s’han dut a terme diferents accions. Atesa la dificultat de multar aquells titulars de gossos que no compleixen les seves obligacions, el govern local aposta per aquesta nova mesura, ja anunciada anteriorment. També s’aprofita la modificació de la normativa per prohibir la presència d’animals domèstics en espais enjardinats, arran d’una petició del servei municipal de jardineria.en aquest punt per l’ambivalència que suposa el motiu de la mesura, que tots comparteixen, i la solució que s’ha d’adoptar per fer-hi front, que genera dubtes. Per a Marc Barbens, de Junts per Solsona, “s’ha de multar qui no recull els excrements, no aquells que no duguin bosses, ja que més del 95 per cent de la població ho fa bé”. Per això Barbens proposa fer campanyes intensives en zones de més afluència degossos i dubta sobre l’eficàcia de la mesura aprovada.El nou redactat de l’Ordenança de tinença d’animals domèstics s’ha de sotmetre a 30 dies hàbils d’exposició pública, una vegada publicada la modificació als diaris oficials. Quan s’hagi aprovat definitivament,, en què també participarà la Policia Local, abans de començar a sancionar. Les multes per no dur bosses i una ampolla d’aigua oscil·laran entre els 100 i els 600 euros, ja que aquesta infracció estaràtipificada com a falta greu.Coincidint amb aquest debat, es manté unaen indrets del municipi on es concentren més excrements de gos amb banderetes i rètols temporals. El proper lloc on es col·locaran serà al carrer d’Àngel Guimerà.