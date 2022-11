Comença un projecte per millorar l’ocupabilitat, la gestió del talent i la competitivitat de les empreses del Solsonès i Cardona

Espai per a la recerca de feina

Atracció de talent

Seminaris i assessorament especialitzat

La creació d’un nou espai adreçat a les persones que busquen feina; un taller i una prova pilot per experimentar noves estratègies en la gestió del talent, i seminaris i assessorament especialitzat per millorar la competitivitat de les empreses són les línies de treball d’un nou projecte que posa en marxa l’ Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar).per millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur i la competitivitat del teixit productiu del territori i afavorir la cobertura de llocs de treball a través de l’atracció i la fidelització del talent.L’objectiu del nou projecte passa perper al desenvolupament local de Solsona, Cardona i el Solsonès, 2019-2030: el desajust entre ofertes laborals i perfils professionals existents; la concentració de l’atur majoritàriament en persones majors de 45 anys i desocupades de llarga durada, així com la important presència de microempreses al territori, que comporta una baixa capacitat d’innovació amb mitjans propis i, per tant, de creixement. Es tracta d’afavorir que les empreses trobin els professionals que necessiten per a aquells llocs de treball de més difícil cobertura. Per això se’ls vol dotar d’eines per millorar les seves estratègies internes de gestió de recursos humans amb metodologies innovadores i reforçar, en general, les seves capacitats empresarials per ser més competitives i, per consegüent, oferir salaris més competitius.A partir del 14 de desembre, el Servei Connectem de l’Adlsolcar oferirà un espai adreçat a les persones que busquen feina per fer activitats per a la millora de les competències tècniques i transversals a través d’un itinerari personalitzat i tallers. Funcionarà els dijous a lai els divendres a lade 10.30 a 13.30 h amb el guiatge optatiu d’un/a professional de l’orientació. L’únic requisit per a beneficiar-se d’aquest nou espai és estar inscrit al Servei Connectem i estar donat d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya.El primer taller, precisament, es durà a terme el 14 de desembre de 9.30 a 13.30 h al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató. Carlos Bella, expert en desenvolupament personal i professional, conduirà una sessió que proporcionarà eines per superar amb èxit una entrevista de feina. És una activitat subvencionada, però requereix inscripció prèvia abans del 9 de de desembre per mitjà de l’enllaç https://bit.ly/taller_entrevista_22 A fi d’identificar, atraure i fidelitzar talent, hi ha diverses accions programades.D’una banda, es durà a terme unaen la gestió del talent que es tradueixin en la cobertura de llocs de treball fins ara difícils de cobrir. Això ha d’afavorir la competitivitat i la permanència de les empreses al territori i la creació d’ocupació de qualitat. L’11 de novembre una quinzena de representants d’empreses del territori van assistir a un seminari previ a la prova pilot sobre com atraure i fidelitzar talent.D’altra banda, aquesta setmana una quinzena de professionals dels serveis d’orientació educativa i/o laboral han participat a un taller que els ha facilitat eines per a la identificació i millora de les competències clau i la creació del mapa competencial de les persones en recerca de feina.Finalment, per tal de millorar la competitivitat a les empreses, l’any que ve l’Adlsolcar impartiràespecialitzats. La programació de seminaris es donarà a conèixer a final de gener, en el marc de la cinquena Jornada del Punt Empresa, mentre que per rebre el servei d’assessorament es poden presentar sol·licituds fins al 14 de desembre. El servei d’assessorament serà per als àmbits de la digitalització i el màrqueting digital, estratègia i model de negoci amb valor compartit, control financer, gestió del talent i el canvi, millora en l’eficiència de processos i fabricació digital.Aquests projectes estan finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.