El concurs de Dibuix de laes consolida amb una bona participació de nens i nenes de 1r fins a 6è de primaria.Felicitar als Penyistesque han estat els guanyadors així com tots els participants.Els 2 dibuixos guanyadors seran la imatge d'aquest any del Punt de Llibre i Calendari que enviarem als Socis per les Festes de Nadal.Agrair a Joan Parcerisa, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Solsona haver vingut a lliurar els premis esmentats.#FemBarçaFemPenya#SolsonaPenyaFCB