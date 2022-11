Andreu Pujol MasBreda (1986). Llicenciat en Història i en Història de l’Art. Ha col·laborat com a analista polític en mitjans com TV3, Catalunya Ràdio, La Sexta, Telecinco, Cuatro o El Periódico de Catalunya. Regularment publica articles a El Punt Avui, El Temps i El Món. És autor de diversos llibres, entre els quals hi ha Vam fer un referèndum. 1-O: el que sabem i el que no sabíem, 101 anècdotes del Montseny i Ministeri d’Incultura. Catalunya a la recerca d’un kitsch nacional.Últims llibresAndreu Pujol MasTwitterFacebook-fInstagramVols subscriure’t a la nostra Newsletter per rebre les darreres novetats?El teu correu electrònic*El teu correu electrònicHe llegit i accepto la política de privacitat.LlibresNovetatsEls + VenutsGrans ÈxitsTots els llibresAutorsEditorialsAngle EditorialBindi BooksCapital BooksCossetàniaEumo EditorialAltres