La Nit de les Revistes i la Premsa en Català homenatja el setmanari Celsona pels 25 anys de trajectòria

Foto de grup de tots els premiats a la Nit de la Premsa i revistes Foto: Julio Díaz/ Appec

Les publicacions 'Entreacte', 'L'Ebre', 'Segre' i 'Núvol' han estat reconegudes aquest dimarts amb els, que arriba a la 22a edició. L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) també ha premiat TV3 pel programa 'Eufòria', les famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar i l'organització sense afany de lucre Softcatalà "per la defensa i la promoció de la llengua catalana". El lliurament dels guardons ha tingut lloc aquest vespre a l'espai Endesa de Barcelona, en una cerimònia conduïda per l'escriptor Màrius Serra. Durant l'acte, l'entitat ha remarcat el paper de les revistes i la premsa en català en promoure la llengua.Tambéi 'Descobrir' pels 25 anys de trajectòria i 'Església d'Urgell', que compleix 50 anys.El president de l'APPEC,, ha assenyalat que les revistes són "la porta d'entrada a la lectura i a la cultura". I ha afegit: "Els qui creuen que el català té els dies comptats s'equivoquen. Hi hem sigut en els moments més bons i en els més difícils del país, i continuarem essent-hi, amb la complicitat dels lectors i subscriptors".ha recaigut en 'La Directa' per 'Talp d'estat', de Jesús Rodríguez, en la categoria de Revistes; en 'La Comarca d'Olot' per 'Quan la superació és l'única opció', de David Planella, en Premsa, i en el diari 'Ara' per 'Barcelona: la tortura del soroll', de Maria Ortega i Auri Garcia Morera, en Digital.A banda, elha estat per a 'Full de Lectura', en la categoria de Revistes; 'El 3 de vuit', en Premsa, i 'Esguard', en Digital., escollides per votació popular, han estat per a 'La Mira', en la categoria de Revistes i per a 'Nova Tàrrega', en Premsa.