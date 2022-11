​Projecció en solidaritat amb el poble palestí al Casal Popular la Fura

El passe es durà a terme divendres 2 de desembre a les 20h del vespre i anirà acompanyat d’una xerrada a càrrec del Col·lectiu Intifada enfront la campanya de propaganda que fa Israel per blanquejar-se.El documental tracta sobre la vida del pres polític més antic d'Europa, Georges Abdallah , i sobre la seva lluita per Palestina. Fedayin, el combat de Georges Abdallah’ és una immersió, amb Georges Abdallah com a eix, de la lluita del poble palestí en diferents fronts. Segueix la trajectòria d’un infatigable comunista àrab i combatent per Palestina. Des dels camps de refugiats palestins, que han forjat la seva consciència, fins a la mobilització internacional pel seu alliberament ens disposem a conèixer aquell que ha esdevingutDe la Nakba (1948) al Setembre Negre a Jordània (1970), passant per l’ocupació israeliana del Líban (1982),. Quins eren els seus motius i mètodes de lluita i com va decidir Georges que calia dur aquell combat a Europa, en un moment en què l’extrema esquerra europea creia que Palestina era també un dels seus objectius de lluita i hi actuava conjuntament.El documental s’anomena Fedayin, aquests "Són els fills d’aquest poble oprimit, expulsat de la seva terra, privat del dret d’autodeterminació, aquells a qui fins avui s’ha impedit de lluitar per alliberar Palestina. ‘Fedaí’ ve del mot àrab fida, que significa ‘sacrifici’.”L’acte s’emmarca. El 29 de novembre de 1947 l'ONU va aprovar el Pla de Partició de Palestina, que va significar l'atorgació del 55% del territori palestí per la creació de l'Estat sionista d'Israel sense consultar al poble palestí, recolzant així el projecte colonial israelí.Des de fa anys eles reivindica com el dia internacional en solidaritat al poble palestí, denunciant que l'ocupació continua i reivindicant que és necessària la solidaritat de la resta de pobles per l'alliberament de Palestina.Per més info del documental podeu llegir la següent ressenya Per veure el trailer: