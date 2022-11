Torna la botiga de botigues de la UBIC #regalasolsona

Aquesta campanya de Nadal tornarà a comptar amb la botiga de botigues de la UBIC #regalasolsona. Per segon any consecutiu, disposarem d’una botiga de Nadal, una botiga de les botigues associades, on es podrà trobar idees per a regalar amb el lema #regalasolsona. Disposem d’un local en, que en primer lloc farà d’aparador dels establiments adherits, i en segon lloc serà un espai de venda. En conseqüència,La botiga estarà oberta des del 2 de desembre fins al 5 de gener (ambdósinclosos):- Divendres 2 de desembre: tarda- Del 3 a l’11 de desembre: matí i tarda- Del 12 fins al 15 de desembre: tancat- Del 16 fins al 18 de desembre: matí i tarda- Del 19 fins al 21 de desembre: tancat- Del 22 de desembre fins al 5 de gener: matí i tarda- El dia 31 de desembre: només obert al matí- Festius 25, 26 de desembre i 1 de gener: tancatHorari de matí: 9.30h a 13.30h - Horari de tarda: 16.30h a 20.00hde diversos sectors, incloent el sector de l’alimentació. Els establiments adherits són: Activa Electrodomèstics Bòfia, Al Regal, Bar La Plaça, Cal Jaumet del Forn, Calçats Ribalta, Carnisseria Teresa, Opticàlia Centre Visió, Davesas, DSf Ferreters, Ecoplaers, El Drac, Estació de Servei Setelsis, Estanc de baix, Èxit, Flors i plantes Rendé Bertran, Garric Garrac, Godholy, Gràfiques Dach, Joieria Ester, L'obrador del marc, La Bijuteria, La Palmera, La Tasketa de la Núria, La Vinícola, LC7 Jeans - La Cotillaira, Llibreria Pellicer, Marc Ramonet fotogràf, Maxidiez Solsona, Milar Pelfort, Moda Valentí, Molsa Toleràncies, Mon crep, Nails & Beauty, Nuri espai de perruqueria, Ofiset Papereria, Òptica Jané, Pastisseria El Passeig, Perruqueria Ester, Perruqueria Maria, Petit Petó, Quitxalla, Resol, Tàndem, Tatiana Nadons, TKS Sport Ribera,Torra Stil, Vetes i fils, i Zona R Botigues Volem Feina.A la botiga el client trobarà productes, xecs regals i experiències i molta rotació del producte. Per cada compra, la clientela serà obsequiada amb un val descompte en la pròxima compra en l’establiment físic durant les festes de Nadal.Agraïments a:- Cicle d'Activitats Comercials de l’Escola Arrels- Àmfer Corredoria d’Assegurances- Marc Arnau Borràs- Calçats Ribalta- Ajuntament de Solsona- Consell Comarcal del Solsonès- Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat deCatalunya- Agrupament de Botiguers de Catalunya