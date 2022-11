​Aquest Nadal regala cultura amb el Casino de Calaf

El Casino de Calaf ho té tot a punt per celebrar les festes de Nadal. Enguany,perquè tots els usuaris puguinm gaudir de la cultura.L’abonament inclou cinc espectacles de la programació del 2023:de dissabte 14 de gener, ‘el dissabte 21 de gener,el dissabte 11 de febrer,el diumenge 26 de febrer iel 18 de març.La venda d’abonaments ja està disponible a través del portal www.entrapolis.com . Les persones associades han de comprar-lo a través del telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018. L’abonament té un cost de 50 € per al públic en general i de 40 € per als socis/es.