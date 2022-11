​La Coral Cardonina celebrarà un concert amb doble homenatge

Mn. Josep Domeque. Mn. Josep Maria Casafont

Enguany s'acompleix el c, una entitat musical que va dinamitzar i enriquir sensiblement la vida cultural de Cardona fins l'esclat de la Guerra Civil. Fou creada i liderada per, prevere cardoní que va esdevenir una figura cabdal en la vida cultural de Cardona en el transcurs de la primera meitat del segle XX. D'ençà de les primeres dècades del passat segle estigué al capdavant de nombroses iniciatives culturals i populars de la vila, com ara les cantades de caramelles, la direcció de l'orfeó, les representacions dramàtiques i musicals del Patronat Obrer de Sant Josep o l'organització de la Nit de Reis, entre moltes d'altres. També s'atribueix a ell la reconstrucció dels centenaris, una de les peces més preuades del repertori folklòric del municipi.D'altra banda, aquest 2022 també es commemora el, qui fou fundador i director de ladurant 54 anys. Ell fou el factòtum de la vida musical cardonina de la segona meitat del passat segle, ostentant el càrrec d'organista i mestre de capella de de l'església de Sant Miquel de Cardona. Els darrers anys, fou nomenat canonge i també organista de la catedral de Solsona.la Coral Cardonina els dedicarà el seu 62è Tradicional Concert. Un acte que comptarà amb la participació d'altres entitats de la vila, com el Traspunt i el Cinema Amateur Cardoní. El programa musical comptarà amb una primera part dedicada a la interpretació de composicions corals de mossèn Casafont, alternades amb la lectura de textos i la projecció d'imatges sobre mossèn Domeque. Així mateix, a la mitja part, es projectarà un recull audiovisual d'imatges i registres sonors històrics de les cinc dècades que Josep M. Casafont va dirigir aquesta formació cardonina. La segona part del concert, se centrarà en repertori nadalenc, amb peces tradicionals i pròpies de Cardona.El 62è Tradicional Concert – Memorial Josep M. CasafontL'entrada tindrà un cost de 10€ i es podrà adquirir mitja hora abans a les taquilles habilitades a l'entrada del recinte.El cor cardoní té previstes altres actuacions aquestes festes nadalenques, com ara una