​El Govern posa en marxa el Consell Català de Municipis Rurals

, un òrgan d’assessorament de l’Executiu en matèria de règim local i de participació i proposta en els àmbits que afectin els municipis rurals amb poblacions inferiors a 2.000 habitants. 25 persones formen part d’aquest Consell consultiu, entre elles 22 alcaldesses i alcaldes d’arreu del país, més tres representants de la Generalitat. Aquest Consell forma part d’unes polítiques més àmplies pel que fa a l’agenda rural del Govern que treballa per l’equilibri territorial, pel repoblament i per garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom.Durant l’acte de constitució, la consellera de la Presidència,, ha qualificat el dia com a “important” pel que fa a l’equilibri territorial. “Des del Govern, volem generar oportunitats en tots els territoris, posant l’accent en la vida als entorns rurals. Per fomentar el repoblament i generar oportunitats a la Catalunya sencera”, ha manifestat la consellera Vilagrà. “I això passa, entre altres coses, per l’expertesa i el coneixement directe de les persones que integren aquest Consell català de Municipis Rurals”, ha recordat.Segons la consellera de la Presidència, cal “un nou model de governança de reconeixement mutu, acompanyament, de servei públic i de governança compartida des de la codecisió i cooperació”. Amb la posada en marxa del Consell Català de Municipis Rurals, el Govern de la Generalitat de Catalunya vol establirha destacat.Durant l’acte, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, també ha reconeguti ha recordat que “el 62,60% de municipis catalans no supera els 2.000 habitants, però representen aproximadament el 70% del territori”.A l’acte de constitució del Consell, el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran,, ha emfatitzat que cal tenir en compte les problemàtiques concretes i especials que poden tenir els municipis rurals,. En aquesta línia, ha manifestat que “només entenem el país com un tot, volem que totes les veus siguin escoltades i que totes les especificitats siguin respectades i, si ho fem bé, serem capaços d’avançar en benefici de tots”. I que el Consell, en aquest sentit, “sigui una eina útil”.Per la seva banda, l’alcaldessa de Vinebre,, ha destacat la importància d’una equitat territorial treballada a l’Agenda Rural i ha qualificat el Consell d’una “gran eina” i una oportunitat per “poder vetllar pels interessos del món rural i pels acords que li puguin ser beneficiosos”.Per l’altra banda, l’alcaldessa de Vilaller,, ha dit que la Constitució del Consell Català dels Municipis Rurals en el seu cas significa “un pas endavant per donar veu al Pirineu” i que permet gestionar les polítiques “amb visió territorial, adaptades a les especificitats i complexitats de les comarques de muntanya”.El Consell Català de Municipis Rurals, per tal d’adaptar-lo a la legislació vigent.Les principals modificacions que s'introdueixen en aquest nou Decret fan referència a la seva composició, que ha de garantir una representació proporcional i equilibrada dels diversos territoris, la paritat de gènere i el manteniment de la proporcionalitat de la representació política resultant de les eleccions municipals.El Consell Català de Municipis Rurals forma part d’una estratègia més àmplia pel que fa a les polítiques del Govern en aquest àmbit que també engloba l’Estatut dels municipis rurals, que serà un nou marc normatiu i específic per aquests municipis, per adequar-lo a les seves peculiaritats i donar resposta a les demandes dels municipis rurals. I també la llei de governs localsdeCatalunya que té com a objectiu adaptar la regulació del món local a la realitat municipal actual.Les alcaldesses i alcaldes que formen part del Consell Català de Municipis Rurals són: Alejandro Prehn Faura (Copons), Mateu Comalrena de Sobregrau i Esteve (Gallifa), Marta Poch Massegú (Josa i Tuixén), Raquel Sala Prat (Montclar), Eloi Bergòs Farràs (Penelles), Joan Eroles Samarra (Puigverd d'Agramunt), Sílvia Martínez Bertran (Sant Martí Vell), Glòria Marull Coll (Serra de Daró), Albert Sabaté Rull (Torre de Fontaubella), Gemma Carim Gironès (Vinebre), Anna Feliu Moragues (l'Albi), Jordi Rull Claus (Òrrius), Pere Moradell Puig (Torroella de Fluvià), Maria José Erta Ruiz (Vilaller), Josep Bigorra Llauradó (Vilaplana), Amador Marqués Atés (Bossòst), Eloi Hernàndez Mosella (Fonollosa), Beatriu Mayordomo Pujol (Riudecols), Rosalia Pegueroles i Gisbert (Aldover), Mercè Pedret Ramos (Benifallet), Joan Carles Lluch de la Torre (Rajadell) i Eva Amposta Serresa (Pinell de Brai). Quatre del membres hi són en representació del Consell de Governs Locals constituït l’1 de febrer d’aquest 2022. I també en formen part la consellera de la Presidència, el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran i la directora general d’Administració Local.