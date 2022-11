​Els «Gegants Immortals» retornen al territori

Menhir Su

El projecte “Gegants Immortals. Recuperació, restauració i estudi de sis esteles i estàtues-menhir al Solsonès” continua endavant.El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General del Patrimoni Cultural, i amb l’assessorament del Centre de Restauració i Béns Mobles de Catalunya, ha resolt el. Donant per assolit l’objectiu de salvaguardar aquest conjunt i aprofundir en la caracterització dels elements com a manifestació de les comunitats humanes existents a Catalunya durant la prehistòria, la seva ubicació final serà en els seus llocs d’origen i, quan no sigui possible, es dipositaran en el lloc més adient per a la seva difusió.. La resolució conclou, també, que queda condicionada a la realització d’un pla de seguiment futur de l’estat de conservació dels béns, tasca de la qual s’encarregarà el Museu de Solsona.Els tres elements restants seran emmagatzemats en un espai a cobert al Miracle a l’espera que l’any 2023 també puguin ser retornats. Per, no ha estat possible fer tot el retorn enguany.Dins el mateix projecte s’està treballant en la futura difusió de tots aquests elements. Està previstadequadament ique permeti conèixer-los tots com a conjunt. Així mateix, caldrà dur a terme activitats relacionades amb la seva revaloració i creació de consciència per tal de promoure la seva protecció.Aquest projecte ha estat dut a terme gràcies a la implicació de gran nombre d’institucions ientitats del territori. Ha estat coordinat pel, finançat pel Departament deCultura i la Diputació de Lleida i gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès. Cal destacar, però, la col·laboració dels ajuntaments implicats, la professionalitat dels equips tècnics que han dut a terme els treballs, la predisposició i consciència dels propietaris on es trobaven els elements i les aportacions de gran quantitat de persones que han donat veu al territori. Un projecte plural de conservació de patrimonial pioner a Catalunya.