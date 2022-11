Solsona gratifica el consum local d'aquest desembre amb 1.175 butlletes premiades amb vals de 50 o 20 euros

Sorteig de tres premis de 500 euros

Però també hi haurà recompenses indirectes: les persones que tinguin vals no premiats i estiguin empadronades a Solsona entraran en el sorteig de tres premis en vals per valor de 500 euros cadascun. El sorteig es durà a terme el 16 de desembre a les quatre de la tarda en directe pel compte d’Instagram de l’Agència de Desenvolupament Local (@adlsolcar). Tots els vals podran gastar-se fins al 24 de desembre als establiments adherits.



La campanya “Jo compro a Solsona”, que va néixer l’any passat per tal de contribuir a la recuperació del comerç després del sotrac de la pandèmia, té per objectiu dinamitzar el comerç local i incentivar a fer a la ciutat les compres vinculades a les festes de Nadal. Així es contribueix a fixar la riquesa al mateix municipi, fet que afavoreix el seu desenvolupament econòmic i social.



Aquest any ha augmentat lleugerament el volum d’establiments adherits, entre els quals n’hi ha de tot tipus: des de botigues de moda i complements, sabateries, esports i òptiques, fins a perruqueries i estètiques, botigues d’articles per a la llar, llibreries i papereries, establiments d’alimentació, pastisseries, ferreteries, botigues d’electrodomèstics, bars i restaurants, entre d’altres. Al web Jocomproasolsona.cat es poden consultar tots.



Aquesta campanya, executada des de l’Agència de Desenvolupament Local, és subvencionada enguany pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través dels fons europeus Next Generation.

Comprar als establiments locals de Solsona torna a tenir premi. Aquest dijous comença una nova edició de la campanya “Jo compro a Solsona” , queadherits a la iniciativa de la regidoria de Desenvolupament Local. Per participar-hi cal comprar a aquestes botigues i establiments entre el primer i el 15 de desembre. Hi haurà temps per bescanviar els vals fins a la vigília de Nadal.El funcionament de la campanya és igual que el desembre de l’any passat: per cada compra o consumició, independentment de l’import, es rebrà una butlleta amb un codi. Al web Jocomproasolsona.cat es comprovarà si ha resultat premiada o no –qui no tingui accés a internet pot fer la consulta i rebre els vals a l’OAC municipal. En cas de tenir sort, la persona afortunada rebrà els vals de compra per correu electrònic.