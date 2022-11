Un incendi crema un paller als afores de Solsona. Els bombers han rebut l’avís a les 9 d’aquest matí d’un foc a la masia de Cabana Negra, a la zona del càmping. S'han activat 4 dotacions. No hi ha hagut danys estructurals ni personals, i els equips d'extinció han optat per deixar cremar la palla, tot vigilant que no vagi a més.