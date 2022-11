L'Escola El Vinyet acull la celebració de la Festa del Docent

Un any més, la comunitat docent del Solsonès celebra la seva trobada de germanor, que en aquesta edició tindrà lloc a l'Escola El Vinyet, aquest dimecres, 30 de novembre, a les 6 de la tarda.El programa d'actes consistirà en una benvinguda i una visita per l'escola El Vinyet.Tot seguit, a les 18.30 h Taller amb Sàmara Natura: NATURALITZACIÓ DE PATIS ESCOLARSA les 19.15 h es farà el tradicional homenatge als companys/es jubilats/des i en acabat l'homenatge se servirà un petit refrigeri.Aquesta celebració és organitzada per l'Escola El Vinyet, amb el suport de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal.