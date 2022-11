El Torneig de Tardor de Bitlles aplega una trentena de participants

El passat dissabte dia 26 es va celebrar a la plaça de l’Olivera el. El torneig era amb la modalitat “Últim Bitllot” on els tiradors i tiradores només disposen d’un bitllot per a resoldre les diferents jugades propostes per la organització.Una trentena de participants que han finalitzat les partides amb llum artificial i que han tingutcom a guanyadors de la, subcampiona la Ainhoa Manau i el 3er classificat Galderic Asensio.seguit del Felip Falla i en 3a posició el Jordi Feliubadaló.Cal destacar que el benjamí Ramon Vilaseca ha estat el subcampió entre tots els participants.