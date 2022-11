Una alarma per possible fuita de gas obliga a confinar els veins d'un carrer de Solsona

Foto: José Manuel Moscoso

Els Bombers van haver de confinar ahir diumenge els veïns d'un edifici al número 40 de la carretera de Manresa de Solsona després que cap a un quart i mig de set de la tarda s'hagués. Segons informa Bombers, es va recomanat als veïns que es confinessin als seus domicilis.Simultàniament, la Policia Local i Mossos d'Esquadra van acordonar la zona per seguretat.Cap a tres quarts de vuit del vesprepis per pis que algunes lectures de CO2 eren positives però no van trobat l'origen del problema i a última hora del vespre continuaven treballant per detectar-lo.