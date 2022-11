​Ara, es demana ajut als ajuntaments?

ha demanat ajuda a tots els ajuntaments de la comarca per a pagar les inversions , destinades a millorar els “accessos a l’Hospital de Sant Bernabé”. Ho sento, però si fos alcalde, li diria que no.Des de quan se’ls ha tingut en compte a l’hora de planificar, programar i establir els serveis hospitalaris ? Des de quan han format part activa de les decisions i funcionament de l’Hospital ? Des de quan Berga, ha estat motor i impulsor d’autèntiques polítiques comarcals ?s’han d’haver fet els deures i demostrar amb fets que una infraestructura, un equipament o un servei, és de tots, en coordinació i participació de tots. Hi ha un memorial de greuges de la comarca envers Berga, des de fa molts anys, però sobretot en els darrers anys., i si vas a la teva, no esperis ajuts de la resta. Es així de senzill, així de lògic. I si parlem de l’Hospital, parlem-ne. Es un equipament públic, que dona servei a tota la comarca, però clarament millorable, en funcionament i serveis. I depèn de l’ICS ( Institut Català de la Salut), a l’igual que tots els consultoris i CAP’s de la comarca.dels serveis que rebem, sinó que n’estemprofundament indignats. Si repassem els darrers 10 anys, sí sí, parlo ja de deu anys, que hem patit unes retallades brutals en l’àmbit de sanitat, de manera que tots els pobles n’hem sortit fortament perjudicats.les repercussions de la pandèmia, durant la qual, vull recordar que vam tenir els consultoris municipals tancats, durant prop de dos anys, i en els CAP’s hi havia serveis mínims, tant mínims que no es podien considerar autèntics serveis.ni serveis ràpids i eficients, de manera que la comarca hem estat, i encara estem en situació de precarietat absoluta. Si algú en vol tenir prova fefaent que miri horaris i sobretot dotacions mèdiques. Estem a menys de la meitat que abans de la pandèmia, i tot indica que els paràmetres es mantindran en els propers mesos sinó hi ha una autèntica revolta comarcal que obligui a canvis substancials, per part de l’ICS.com algú pretén que els ajuntaments s’impliquin en unes obres que son a Berga, en un equipament que depèn de l’ICS, i que no comporten cap contrapartida a nivell de millora dels serveis mèdics a cadascun dels altres 30 municipis de la comarca ?sense abans haver demostrat empatia i correspondència amb les reivindicacions municipals. Podria parlar del passat i les converses, peticions i reivindicacions de comarca, envers infraestructures, equipaments i serveis que no van ser tingudes en compte. Ser capital de comarca té uns drets i uns deures, i en poques ocasions s’han exercit.davant els seus veïns i veïnes, deixar de fer unes coses al poble, per pagar unes inversions a fora. Les ajudes alienes s’han de guanyar abans de demanar-les.