La producció de bolets es pot incrementar amb una gestió forestal basada en noves tecnologies

Els models de producció de bolets es van integrar en la planificació forestal optimitzada i el resultat és un increment important en comparació amb les condicions actuals dels boscos

aplicada al sector forestal és una font de dades molt important per avaluar la capacitat de producció dels boscos pel que fa als serveis ecosistèmics fusters i no fusters. En un estudi, publicat recentment per part dels investigadors Universitat de Maryland ) i investigador del CTFC i professor de la Universitat de Lleida ) a Science of The Total Environment , es mostra l’avaluació dels beneficis potencials d’una planificació forestal basada en models de producció i tecnologia LiDAR amb l’objectiu d'augmentar la producció de bolets.L'estudi es va desenvolupar en una zona forestal amb importants valors culturals i econòmics vinculats als bolets. Amb la tecnologia aplicada,, amb una planificació optimitzada a 5 anys, incorporant criteris i objectius temporals i espacials.“La producció de bolets pot augmentar fins a un 18% sobre les condicions actuals si es tracta tota la zona”, comenta Adrián Pascual. Sergio de Miguel afegeix que “el model utilitzat integra criteris per optimitzar la selecció de rodals o zones d’actuació pels tractaments silvícoles, per tal de maximitzar el benefici en termes de producció conjunta de bolets i de fusta en la gestió forestal”.per part dels responsables d’aplicar-les. “En aquest cas, s’ha centrat en els bolets, però la tecnologia aplicada permet fer valoracions del subministrament d’altres serveis ecosistèmics no fusters”, segons Sergio de Miguel.