La Penya Barcelonista escull nova junta

va celebrar divendres día 25 de Novembre a les 21h l'Assemblea de Socis on es va aprovar per unanimitat tots els punts de l'ordre del dia entre ells l'elecció de la Nova Junta que queda formada per:- President- Viicepresident- Secretari- Tresorer- Community ManagerVocals:Dir-vos que continuarem fent de la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca una gran Penya!!!#SolsonaPenyaFCB