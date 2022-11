Dues ramaderes del Solsonès reinventen la tradicional granota de treball per adaptar-la al cos de la dona

La Sònia Morell i la Montse Cardona vestides amb les granotes de Monoa Foto: Mar Martí

"Moltes dones no porten granota perquè no és pràctica"

La Montse Cardona mostra com s'obre la granota amb la cremallera Foto: Mar Martí

Sentir-se "guapa" també al camp i a la granja

Granotes per a homes i nens

Fomentar l'economia circular

La Montse Cardona i la Sònia Morell son d. Cansades d'anar a la granja vestides amb roba incòmoda i pensada per als homes, van decidir fer un cop de cap i crear una marca de roba laboral per a dones.És una peça de roba feta amb teixits de qualitat, punys als peus per poder-se posar les botes sense ajupir-se i una cremallera a la cintura per poder anar al lavabo sense haver-se de despullar. "Quan em vaig veure fent pipí ajupida, despullada i amb una peça de roba que no havia evolucionat vaig tenir clar que havíem de fer alguna cosa", explica Morell.La Sònia Morell venia del món de la banca i de l'assessoria d'imatge. Amb l'esclat de la Covid, però, el seu pare va començar a tenir problemes de salut i va decidir ajudar-lo a la granja familiar que tenen al Pla d'Urgell. Feia temps que la Montse Cardona -havien estudiat juntes- li deia que havien de crear roba de treball per a la dona, però. "Vaig anar a la granja vestida amb la tradicional granota blava. El 'tiro' del pantaló m'arribava als genolls i no podia caminar. Vaig haver de lligar-me un cordill a la cintura i posar-me un casquet de natació al cap", descriu Morell."Quan vaig adonar-me realment del problema va ser el segon dia, quan em va venir pipí mentre estava treballant", explica Morell. "Em vaig trobar fent pipí ajupida al terra, despullada i amb una peça laboral que no havia evolucionat. Em va venir la imatge de les dones d'abans", lamenta. De fet, explica que "malgrat que la maquinària, les instal·lacions i la tecnologia del món rural han evolucionat, una necessitat primària com és vestir-se amb una peça laboral que s'ha de portar cada dia de l'any ha quedat encallada". En aquest moment va ser quan va trucar a la Montse per dir-li: "hem de fer alguna cosa".Detectada la necessitat, la Montse i la Sònia van posar-se a treballar per. Una de les coses que tenien clares és que volien que fos fàcil de posar i treure per poder anar al lavabo o canviar-se durant la menstruació. Per això, han patentat un sistema de cremallera que permet obrir la granota per la meitat i abaixar-se la part dels pantalons. També han escollit un teixit agradable i suau a diferència de la roba de la tradicional granota que és "aspra i dura". "Volíem que a l'estiu et puguis posar la granota només amb la roba interior a sota i que et sentis a gust i protegida", expliquen.Altres detalls que han afegit a la peça de roba són els punys amb botons que permeten pujar i abaixar la màniga en funció de les necessitats. També han posat un puny al camal del pantaló "per poder-se ajupir i posar-se les botes amb facilitat" i. "Té algunes gomes i pinces que fan que la granota quedi estilosa i cinturada i que s'adapti a tot tipus de cossos", explica Morell.Tant la Montse com la Sònia els agrada anar ben vestides i. "La dona sempre ha estat present al camp, però anava vestida amb qualsevol cosa: amb un xandall, un jersei o una samarreta vella", lamenta la Montse, que reivindica que les dones del món rural també poden anar "estiloses" i sentir-se "guapes". De fet, la Sònia es pregunta "per què la dona ha de renunciar a anar ben vestida". "Hi ha persones que es treballen molt un 'look' per un dia determinat com per exemple una boda i, en canvi, per la roba laboral que porten cada dia de l'any no hi presten atenció", relata.Després de reinventar la granota per a la dona, les impulsores de Monoa van adonar-se que. "Evidentment ells no tenen la menstruació, però també tenen necessitats fisiològiques", explica Morell, que afegeix: "qui porta una granota de treball cada dia valora també altres aspectes com el teixit o que sigui còmode". Per això, també han creat una granota per a homes i una per als nens. En les famílies de pagès, expliquen, tota la família està a la granja o al camp i, per això, van veure oportú fer també una peça pels infants. A més, també han dissenyat mocadors per al cap, dessuadores i samarretes.A Monoa tenien clar que volien. Van estar molt temps buscant alguna fàbrica a Catalunya que els ajudés a produir les seves peces i finalment en van trobar una a Osona, a Les Masies de Voltregà. En aquests moments venen a través d'Instagram però estan enllestit la pàgina web des d'on els clients també podran fer les seves comandes.