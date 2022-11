Un premi dels Porc d'Or per una granja del Solsonès

10 granges porquines catalanes han estat guardonades en la, que s'han entregat aquest divendres a la nit a Toledo, a Castella - La Manxa. Catalunya ha tancat el podi de territoris més premiats amb la tercera posició, només superada per Galícia, amb 12 estatuetes, i per l'Aragó, amb 11. En total. Dins dels guardons catalans, els premis han anat a parar a 8 explotacions ramaderes de la comarca d'Osona, a la demarcació de Barcelona, al costat d'1 de l'Alt Empordà, a la demarcació de Girona, i 1 del Solsonès, a la de Lleida. Més de 800 professionals del sector han assistit a l'esdeveniment.La, pertanyent al Grup Gepork , ha estat distingida amb el bronze de la Segona Categoria de Taxa de Parts.La granja Mas Rosell de Santa Maria de Besora (Osona) s'ha endut la plata en la Primera Categoria de Productivitat Numèrica.En la Segona Categoria de Longevitat, la Granja Masnou de l'Esquirol (Osona) ha aconseguit l'or, i la Granja La Farigoleta de Calldetenes (Osona) ha estat premiada amb el bronze.La tercera Categoria de Longevitat ha estat copada per explotacions catalanes. L'or se l'ha endut la Granja Pontós, de Pontós (Alt Empordà), la plata la Granja Castellets, de Taradell (Osona) i el Bronze la Granja Espadaler, de Sant Quirze de Besora (Osona). Les dues últimes pertanyen al grup Pinsos Sant Antoni.A la Quarta Categoria de Productivitat Numèrica, la granja de Pinsos Grau Sant Martí, de Sant Martí de Centelles (Osona), ha aconseguit el bronze. I en la mateixa categoria de Taxa de Parts la Granja Solallong de Sora (Osona), s'ha endut la plata. Aquesta mateixa granja ha aconseguit també l'or de la Quarta Categoria de Longevitat.