​El govern solsoní aprova en solitari un pressupost d’11 milions d’euros

Aquest dijous el Ple municipal ha aprovat el pressupost per al 2023, que serà d’11 milions d’euros, un 4,26 per cent superior al de l’exercici vigent. S’ha fet. El govern municipal també ha donat llum verda en solitari a la darrera modificació de crèdit d’aquest any per destinar 54.870 euros a l’increment salarial del personal municipal i 40.000 més a les obres de la plaça del Camp.El regidor d’Hisenda, Ramon Xandri, ha defensat un pressupost que “ha estat difícil de quadrar per molts factors d’incertesa global” i que ha qualificat d’“equilibrat i, alhora, prudent”, en tant que tot i l’augment de costos del personal i l’energia, aconsegueix “mantenir el bon funcionament dels serveis, tot potenciant la promoció econòmica, la cultura, l’educació, els esports i les àrees socials”. Xandri ha volgut destacar“per tenir un pla B si fos necessari”, tot al·ludint a les retallades de fons que s’auguren.Per àrees, la regidoria de Medi Ambient absorbeix el 14,35 per cent de la despesa del pressupost total; Educació, el 8,53 per cent; Urbanisme, el 8,34 per cent; Cultura, el 7,91 per cent; Desenvolupament Local, el 6,94 per cent; Esports, el 6,55 per cent; seguretat i protecció civil, el 5,68, i Acció Social i Salut, el 3,73 per cent del total.El capítol d’inversions disminueix un 22,4 per cent i representa el 4,81 per cent del total del pressupost amb 530.000 euros. La inversió més important, de 250.000 euros, és per–una primera actuació que es considera prioritària per evitar la pèrdua d’aigua per filtracions–; seguida de dues inversions més de 50.000 euros cadascuna, que són lai la, i una reserva de 50.000 euros per al pressupost participatiu. Entre altres inversions, també n’hi ha una de 48.000 euros per a l’Xandri subratlla, d’altra banda, el compromís del govern de treballar per aconseguir ajuts externs que permetin ampliar les inversions inicialment previstes, tal com s’ha fet els últims exercicis.Juntament amb el pressupost, s’aprova la plantilla de personal per al 2023, integrada per un total de 106 places, de les quals 85 són de personal laboral; 20, de funcionari i una, eventual.Junts per Solsona i ApS-CUP coincideixen a qualificar aquests números de “molt conservadors”. El portaveu de Junts,, critica el que considera una prudència excessiva i aposta per amortitzar menys deute i destinar més capital a inversions. És del parer que 530.000 euros són insuficients per a una capital de comarca. També carrega contra la inversió prevista per a la piscina. “Primer s’hauria de presentar un projecte general de les piscines de la zona esportiva i de la Cissa, que estan igual de malament”.Igualment, critica la inversió a