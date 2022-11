Els mítics The Foten Soroll tornen a l'escenari 55 anys després

Avui divendres, 25 de novembre, el pub Sputnik de Solsona acollirà un concert especial, la celebració dels 55 anys del grup solsoní The Foten Soroll. Hi actuarà la formació amb els components supervivents, Joan Badia, Joan Tarrés, Pere Bonet, Josep Maria Tripiana, i les incorporacions actuals, Dani Solé i Eladi Sánchez.Es tracta d'un concert amb entrada lliure fins al que permeti l'aforament, a les 10 de la nit, i on el públic podrà gaudir, amb nostàlgia, dels hits de l'època daurada de la música rock.EN aquests darrers vint anys ja havien tornat a pujar a l'escenarin algunes ocasions, però el darrer parentesis s'havia allargat massa, especialment degut a la pandèmia. Enguany, però, no han pogut esperar més, hi han volgut celebrar més de mig segle d'història.Era l'any 1967, i grups comentre altres començaven a despuntar en el món musical. A Solsona, segons explica el llibre "Història de la música de Solsona", de Josep M. Albets, una colla de joves van decidir imitar els seus ídols musicals. I es van fer dir amb el seu peculiar humor solsoní, The Foten Soroll.Inicialment, el grup era format per tres músics de Solsona i un de Tàrrega: Joan Tarrés..guitarra solista; Joan Badia..baix; Miquel Riu.. bateria i Jaume Calafell.. guitarra rítmica (de Tàrrega)Van participar en una(Solsona), amb Guillermina Motta, Joan Manel Serrat etc., aleshores desconeguts. Tot el seu repertori era de cançons instrumentals, ja que no tenien cantant.En aquella època hi havia conjunts instrumentals de molt nom com: Shadows, Pequeniques, Relámpagos, etc.Van anar a ràdio Tàrrega per fer una entrevista i per gravar alguns temes per a un programa de "cançons dedicades". Van gravar a la mateixa emissora de ràdio amb els instruments del grup de Tàrrega LOS SIN NOMBRE. Algunes de les peces eren: "Apache", "María Elena", "Quieres saber un secreto","To night", etc.