Olius organitza un curs sobre l'agricultura de precisió en cultius extensius d'hivern

Actualment l'agricultura està en un ccombinant el mapatge de conreus amb les tecnologies de l'agricultura de precisió. D'aquesta manera, amb l'accés a equips i sensors que generen informació dels cultius en temps i posicionament, es pot augmentar la productivitat i reduir pèrdues.de forma acurada en temps, forma, espai i quantitat. Per fer-ho, inicialment cal determinar les necessitats d'inputs agrícoles tals com la dosi de sembra o la fertilització a cada indret de la parcel•a. Per fer les estimacions, hi ha eines web que ajuden tant en la determinació òptima dels inputs, com també en el tractament de les dades adquirides mitjançant els sensors.La present jornada pretén mostrar com s'està produint la implementació de la tecnologia de precisió en els cultius extensius d'hivern.Lloc de realització: Escola Agrària del Solsonès Ctra. C-55, km 77 (Olius). Inscripcions: A través de RuralCat Programa:9.20 h: Presentació de la jornada a càrrec de la Sra. Isabel Rovira, directora de l'Escola Agrària del Solsonès.9.30 h: Noves tendències en el sector del control de males herbes en conreus extensius a càrrec del Sr. José Maria Montull, Universitat de Lleida.10.15 h: Equips pera la sembra variable a càrrec del Sr. Marcelo Luis Tiraquini, director tècnic de Maquinària Agrícola Solà.10.50 h: Equips per a l'adobat variable a càrrec del Sr. Abel Pozo, responsable de Khun Elec-tronics.11.25 h: Pausa12.00 h: Una experiència pràctica a pagès: procés, aplicabilitat i experiència a càrrec del Sr. Martí Canadell, agricultor amb recent implementació de tecnologies 4.0 en cultius extenius. 12.40 h: Com elaborar mapes de prescripció de fertilització per a l'aplicació variable de fertilitzants a càrrec del Sr. Francesc Domingo, programa Cultius Extensius Sostenibles d'IRTA Mas Badia.