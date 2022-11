IMATGES: Arribada de l'arbre de Nadal a la Plaça Major de Solsona

Creuant l'avinguda del Pont de Solsona Foto: Ramón Estany

Un moment complicat, l'entrada pel Portal del Pont Foto: Ramón Estany

Pujant pel carrer de Sant Miquel Foto: Ramón Estany

Arribant a la Plaça Major Foto: Ramón Estany

Feina feta, l'arbre ja està ben falcat Foto: Ramón Estany

Som a les portes de les Festes de Nadal i ahir dijous al migdia va tenir lloc una de les imatges més espectaculars que es poden veure durant aquestes dates: l'arribada de l'arbre que ornamentarà la Plaça Major de Solsona durant el periòde nadalenc. Un gran avet que enguany ha sortit d'un jardí del barri del Massos de Solsona.L'arbre ha entrat, com de costum, per l'avinguda del Pont, i després de superar el Portal del Pont, ha enfilat el carrer Sant Miquel en direcció a la Plaça Major on ha estat plantat i preparat per rebre l'ornamentació de llums.