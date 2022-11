Llobera acorda iniciar l’expedient de segregació d’una part de les masies de Torà per agregar-les al seu municipi

Els veïns també acudeixen en aquest Ple extraordinari per reforçar la seva petició

En la sessió plenària d’aquest dimecres celebrada a Llobera, es va acordardel Arroyo, que actualment pertanyen al municipi de Torà, i que van ser agregats de forma arbitrària a aquest municipi l’any 1969.En la sessió celebrada ahir a Llobera, de caràcter, hi van assistir, com no éshabitual, un bon nombre dels veïns de Llanera que fa anys demanen entrar a formar part del municipi de Llobera.Així doncs, l’Ajuntament de Llobera al·lega que, atenent a les consideracions geogràfiques,demogràfiques, econòmiques i administratives, fanla segregaciód’aquestes finques del municipi de Torà per ésser agregades al terme de Llobera. Val a dir que tot aquest procés està comptant amb el suport explícit del Consell Comarcal del Solsonès. En aquest sentit, l’alcalde del municipi,, va declarar “vull agrair l’assistència de la presidenta del Consell Comarcal i el suport de l’ens comarcal; units fem més força”., va ser convidada per l’alcalde de Llobera a assistir al Ple atès que aquest procés és un treball fet conjuntament per les dues administracions locals amb el suport dels serveis jurídics del Consell Comarcal del Solsonès. La presidenta de l’ens comarcal ha indicat que “em fa molta il·lusió ser al ple de Llobera”. A més a més va voler “agrair a l’alcalde i als membres del consistori que l’hagin convidat un dia tant important; allò que s’hagi d’esdevenir a partir d’aquest dia, transcendirà en funció del que s’acabi resolent”. A més a més, Sara Alarcón considera que “es tracta d’un acte de justícia; escoltar la voluntat i la veu d’un poble, essència de totes les llibertats i de l’exercici polític, defensar causa tan noble és un honor”.Per part dels veïns afectats, es considera que,, acudeixen per a la major part de les seves relacions econòmiques socials i de serveis a Llobera i a Solsona. Cal afegir també, que les masies que es volen segregar són més properes al nucli principal de Llobera (l’Hostal Nou) que al de Torà.En concret, lasubministra l’aigua a la majoria de les masies relacionades, l’empresasubministra energiaelèctrica a gran part de les masies,ofereix els seus serveis a l’alumatd’aquestes masies, disposen de servei de bústia de correus, així com també l’ús deli de tots els serveis municipals que pot oferir l’Ajuntament de Llobera, en el què suposa un cúmul de necessitats de tot tipus (educació, sanitat, relació social, mercat, entre altres).Així doncs, amb la sessió plenària d’ahir, el Ple de Llobera va acordar iniciar l’expedientd’alteració del terme municipal, en el sentit de segregar, aquesta part, identificada del terme municipal de Torà, per ser agregada al de Llobera iper a la instrucció de l’expedient corresponent.