​Al Port del Comte, preocupats per l'encariment energètic

L'encariment del cost energètic és un dels factors que més preocupa aquesta temporada a l'estació del Port del Comte , gestionada per privats. El seu director,, explica que. "Som una estació petita i costa de cobrir despeses", admet.. Concretament, 3 euros en el cas del forfet estàndard en temporada alta. "Som de les que conservàvem el preu cada any però enguany ho hem apujat a la força" per l'augment de costos, afegeix.Pel que fa a la demanda, explica que la resposta local està essent molt similar a altres anys i a bon ritme. "La resta van molt més a última hora i esperen la primera nevada", precisa. L'estació ha continuat amb les millores per ser més sostenibles i eficients en àmbits com l'aprofitament d'aigua amb el desglaç i el sembrat de pistes per millorar l'estabilitat i manteniment de la neu, entre d'altres accions.Finalment, les condicions meteorològiques han acompanyat,. Segons ha informat l'estació, amb un gruix de neu d'entre 30 i 60 cm, de qualitat pols-dura, estan oberts 5 remuntadors i 4 pistes, amb uns 2 Km esquiables, per començar.