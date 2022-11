La climatologia perjudica la 2a Jornada del Circuit Individual de Bitlles de Catalunya

A taula, la Dolors i la Montse fent la feina de control i esquivant el fred.

Apurant les hores de sol de la tarda.

Aquesta segona jornada del Circuit Individual de Catalunya celebrada a Olius ha tingut com a protagonista la climatologia. La jornada de dissabte, amb vent i fred, no ha estat adequada pels tiradors i tiradores. Son dos elements que fan baixar les prestacions.El diumenge en canvi tot i el fred matinal el vent estava calmat i les puntuacions han estat més bones. Resten quatres jornades fins la final i els nostres representants estan molt bé posicionats per aconseguir estar entre els millors del circuit a totes les categories.El fet més destacat de la jornada ha estat el 90 aconseguit pel Ramon Vilaseca. El benjamí de l’Olius ha aconseguit el seu segon ple des de que competeix, un fet inèdit en aquesta categoria on les puntuacions no solen ser molt altes. Enhorabona Ramon!