El conseller d’Interior lliurarà aquest divendres els codis de les masies a cada municipi del Solsonès

Codis Masies 112, una feina exhaustiva amb una implicació transversal

En què consisteixen els codis?

L’acte d’aquest divendres no és altre que la culminació d’un procés de molts mesos de treball en el qual hi ha hagut una implicació directa del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya , de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya , del mateix Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.Els codis que el Consell Comarcal del Solsonès, a través del Conseller d’Interior, donarà a cada un dels municipis de la comarca, per tal que en facin lliurament a cada una de les edificacions aïllades del seu terme municipal () pretén ser una eina molt útil davant de qualsevol emergència.Aquests codis. En aquest imant hi queda recollit, a part del telèfon al qual s’ha de trucar en casd’emergències, el 112, el nom de la masia, el municipi i un codi identificador que, en posar-seen contacte amb el 112, geolocalitza l’edificació amb precisió per tal que els cossosd’emergència i de seguretat hi puguin arribar fàcilment i el més ràpidament possible.Per tal de confeccionar aquest treball ha calguti. Una vegada finalitzada aquesta tasca, el Consell Comarcal ha imprès aquesta informació en el format d’imant i la posarà a disposició dels ajuntaments per tal que en facin el repartiment als habitatges del seu municipi.La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, s’ha mostrat molt satisfeta pel resultatd’aquest treball el qualDesprés de l’acte de lliurament, en el qual hi assistiran representants del cos de Mossos d’Esquadra, Bombers, Agents Rurals, Protecció Civil i Emergències Mèdiques, el conseller d’Interior té previst reunir-se amb les alcaldies de la comarca en una reunió interna de treball.