Cardona aconsegueix mig milió d'euros per la reconversió industrial i la reactivació de l'economia local

Impuls de l’economia local

El govern municipal, de la mà del grup d’ Esquerra Republicana a Madrid , han aconseguit incorporar una esmena dins la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que inclou 500.000 euros per a la reconversió industrial i social de Cardona.El consistori, a través de la negociació política a la capital de l’estat espanyol, ha batallat per lai que ha estat promoguda a través del grup d’ERC i signada amb els grups parlamentaris del PSOE i Podemos. Una de les esmenes contempla l'aportació d'una quantitat de mig milió d'euros per a la reconversió industrial i social de Cardona.L’alcalde, Ferran Estruch, afirma que és "una notícia molt positiva" que permetria a la vila fer un salt molt important. Explica, a més, que "feia molt temps que des de l'Ajuntament i amb la col·laboració del grup parlamentari d'Esquerra Republicana s'estava treballant per poder disposar d'uns recursos que ens ajudin a fer possible l'impuls econòmic de Cardona". Estruch considera que "aquesta notícia arriba en un gran moment" tenint en compte que s'estan a punt d'iniciar les obres del nou polígon industrial La Cort II que "ha de permetre una reactivació econòmica important".En aquest sentit, l’alcalde ha manifestat que aquesta és una notícia que “arriba en un bon moment” ja que s’estan a punt d’iniciar les obres del nou polígon que permetrà una reactivació i promoció d’accions de l’economia local important per tal de millorar el teixit empresarial.Cardona, en cas d'aprovar-se els pressupostos de l’estat espanyol, serà el tercer municipi del Bàges que rebrà aquesta quantitat econòmica per reactivar l’economia dels pobles miners de la zona.