​Torna el sopar de Cap d’Any al Casino de Calaf

Enguany torna el. Després de la seva aturada obligatòria a causa de la pandèmia, aquest 31 de desembre l’entitat calafina tornarà a celebrar l’últim dia de l’any ambEl sopar serà a les 21.00 hores i comptarà amb els deliciosos plats de l’empresa de càtering ‘Àpats d’Art’ . Les prereserves són fins al 10 de desembre i la reserva fins al 26 de desembre. El preu per als socis és de 75 € i per al públic en general de 80 €. Les reserves s’han de fer al telèfon 93 869 83 77. A les 00.30 hores, començarà el ball amb Raül i estarà obert a tothom amb un cost de 20 € per als socis i 25 € per al públic en general.